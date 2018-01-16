لقي عدة أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون بينهم أطفال، يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذائف على أحياء في حلب ودمشق.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية، عن مصدر في قيادة شرطة حلب، قوله ان "سائق حافلة روضة (براعم الطفولة) توفي واصيبت 3 نساء وطفلة، اثر سقوط عدة في شارع النيل".

ومن جانبها قالت صفحات متخصصة بأخبار القذائف على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ان شخصاً لقي حتفه واصيب عدد من الطلاب وإحدى معلمات روضة واحة الطفولة بحي الشهباء الجديدة في حلب نتيجة سقوط ثلاث قذائف .

وكانت احياء السبيل والموكامبو في حلب شهدت السبت الماضي،سقوط قذائف اسفرت عن اضرار مادية في المنازل والسيارات.

وتتعرض عدة احياء في مدينة حلب, والخاضعة لسيطرة النظام, لسقوط قذائف تسفر عن سقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية.

ونقلت (سانا) عن مصدر في محافظة دمشق قوله، ان امرأة أصيب بجروح جراء سقوط قذيفة صاروخية على مساكن برزة في دمشق.

كما قالت الصفحات المتخصصة بأخبار القذائف ان عدة قذائف سقطت في ضاحية الأسد السكنية في ريف دمشق، دون أنباء عن اصابات.

وكان شخص اصيب يوم الاثنين جراء سقوط قذائف في منطقة الدويلعة بدمشق، اضافة لسقوط عدد من القذائف في ضاحية الأسد دون اصابات.

وتتعرض عدة مناطق بدمشق وريفها لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي و تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في حرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق .

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