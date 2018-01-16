نفت الشركة السورية للاتصالات، يوم الثلاثاء، أنباء قيامها برفع أجور خدماتها وخاصة الانترنت.

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وقالت الشركة في بيان ان "العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) تداولت خلال اليومين الماضيين معلومات غير صحيحة حول نية الشركة السورية للاتصالات رفع أسعار الانترنت ابتداء من شهر نيسان المقبل".

وكانت مواقع الكترونية تداولت خبراً مفاده ان الشركة السورية للاتصالات قامت ء برفع سعر خدماتها “تراسل”، وتعديل أسعار أجور التركيب أيضاً، بحجة الحفاظ على جودة ما تقدمه .

وكانت الشركة السورية للاتصالات عدلت في بداية نيسان 2017 أسعار خدمة الانترنت ايه دي اس ال" لدى مزودها "تراسل"، مبررة ذلك بأنه حرصاً على ضمان استمرارية خدماتها بجودة تتناسب مع حاجات وتطلعات المشتركين، وليغطي ارتفاع التكاليف التي يتم إنفاقها لتقديم الخدمة وإتاحتها للمشتركين.

ويأتي الحديث عن تعرفة الانترنت في سوريا، في وقت انخفضت فيه جودة الانترنت نتيجة تعطل الكبل الضوئي البحري الذي يربط مدينتي طرطوس والاسكندرية في المياه الإقليمية المصرية .

وتعاني شبكة الانترنت في عموم البلاد، بطء شديد، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب ما ذكرته سابقا مؤسسة الاتصالات.

سيريانيوز