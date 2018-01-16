أنقذت فرق خفر السواحل التركية, يوم الثلاثاء، 49 مهاجر بينهم سوريين من الغرق، أثناء محاولتهم الوصول إلى الجزر اليونانية بطرق غير قانونية، عبر بحر إيجة.

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وأفادت وكالة (الأناضول) التركية, أن فرق خفر السواحل التركية تلقت نداء استغاثة من قارب مطاطي قبالة سواحل منطقة مندرس بولاية إزمير غربي البلاد.

وتحركت الفرق إلى مكان وجود القارب، بواسطة طائرة مروحية وسفينة.

وتبيّن لدى التحقيقات الأولية أنّ 16 ممّن كانوا على متن القارب المطاطي، يحملون الجنسية السورية، و13 من أنغولا، و5 من مالي، و5 من السنغال، وآخرين يحملون جنسيات أخرى.

وعقب إتمام الإجراءات اللازمة بحق الأجانب في مقر خفر السواحل، تمّت إحالتهم إلى إدارة الهجرة بولاية إزمير.

وكانت السلطات التركية, ألقت, الأربعاء الماضي, القبض على 125 مهاجراً غير شرعي يحملون الجنسية السورية على متن قارب مطاطي في سواحل قضاء (ديكيلي) التابع لولاية (ازمير) خلال محاولتهم الوصول إلى جزيرة (ميدللي) اليونانية بصورة غير قانونية

وتعتبر تركيا طريقا رئيسيا للمهاجرين الراغبين في الوصول للدول الأوروبية والقادمين من الشرق الأوسط.