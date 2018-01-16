أصيب 48 شخصاً بينهم أطفال، صباح الثلاثاء، باصطدام حافلة مدرسية تقلهم بحافة بناء في مدينة ايبرباخ الألمانية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت "واشنطن بوست" عن المتحدث باسم شرطة مانهيم كريستوف كونكل قوله، ان " 48 شخصاً بينهم 43 طفل وسائق الحافلة أصيبوا، 10 منهم اصابتهم خطيرة".

وأوضح ان "الباص اصطدم بعدة سيارات قبل ان يصطدم بحافة بناء في مدينة ايبرباخ قرب مانيم".

وبين كونكل ان طائرات هيلوكوبتر و10 سيارات اسعاف هرعت للمكان الذي تم اغلاقه بسبب الحادث الذي وقع نحو الساعة 7 صباحا ولم تعرف بعد اسبابه.

وكان حادثاً أسفر عن مقتل نحو 18 شخص واصابة 30 اخرين وقع في تموز الماضي، اثر اصطدام حافلة بشاحنة جنوب ولاية بافاريا بألمانيا.

سيريانيوز