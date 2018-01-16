صدور نشرة جديدة.. ثبات وانخفاض معظم أسعار الفواكه والخضار بدمشق الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الثلاثاء, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث بعض الأسعار ثباتاً, باستثناء الملفوف والذي شهد ارتفاع بالاسعار, مقابل انخفاض سعر الفليفلة الخضراء والبندورة والبطاطا والباذنجان والخيار, مقارنة بالنشرة السابقة. وعن اسعار الفواكه, سجلت الاسعار ثباتاً, باستثناء البرتقال والكرمنتينا الذي شهد انخفاضا بالسعر, مقارنة بالنشرة السابقة.

2018-01-16 07:27:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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