أكد نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، أن هدف إعلان الولايات المتحدة تشكيل قوة مسلحة شمال شرق سوريا، هو محاولة تقسيم البلاد وإطالة أمد الأزمة، وأن السلطات السورية ستتعامل معه دون استبعاد أي خيار.

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وقال المقداد في اتصال هاتفي مساء الاثنين مع قناة "الميادين"، إن "هذه المحاولة اليائسة لن يكتب لها النجاح في ظل انتصارات الجيش السوري وحلفائه على الإرهاب".

وأوضح المقداد أن "سوريا لم تتفاجأ بهذه الخطوة الأمريكية التي تأتي خدمة لأجندات أمريكية وغربية وإسرائيلية وخليجية تستهدف تدمير وتفتيت المنطقة".

وكان التحالف الدولي، اعلن يوم الاحد إنه يعمل مع فصائل سورية حليفة له، لتشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألف مقاتل، على أن تعمل تلك القوة بشكل اساسي تحت قيادة "قوات سوريا الديمقراطية".

واعتبر نائب وزير الخارجية أن "كل الجهود التي بذلتها واشنطن، التي وصفها بالداعم الحقيقي للإرهاب، وعملاؤها في الخليج وتركيا وأدواتها داخل سوريا، للنيل من وحدتها وسيادتها بدأت تتهاوى".

وأكد المقداد بأن "أي وجود لقوات أجنبية على الأرض السورية دون التنسيق مع الحكومة السورية هو وجود عدواني وغير شرعي كوجود القوات الأمريكية والتركية"، مبينا أن" سوريا لن تقبل بهذا الوجود وستتعامل معه في حينه على مختلف المستويات دون استبعاد أي خيار".

وأدانت وزارة الخارجية السورية يوم الاثنين، اعلان واشنطن عملها على تشكيل قوة مسلحة حدودية شمال شرق البلاد، واصفة ذلك بانتهاك القانون الدولي واعتداء على سلامة ووحدة الأراضي السورية.

وتعتبر السلطات التركية أعمال التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضمن أراضيها انتهاكاً لسيادتها.

وبدأ التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة, تدخله العسكري في سوريا ضد "داعش" منذ عام 2014، حيث استهدف بشكل شبه يومي مواقع التنظيم , في عدة مناطق لاسيما في الرقة ودير الزور.

سيريانيوز