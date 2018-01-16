أصدر مصرف سوريا المركزي، تعميماً حدد بموجبه شروط منح قروض لتمويل شراء السيارات الجديدة أو المستعملة، مبيناً إنه يجب على المقترض أن يدفع 50% من ثمن السيارة مقدماً.

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وجاء في تعميم المركزي الذي حمل الرقم /634/16/ ، انه يجب ان يدفع المقترض 50% من ثمن السيارة مقدماً.

وعمم المركزي على جميع المصارف العاملة في سوريا، أيضا انه يتم منح القروض او تمويلات اغراض شراء السيارات سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

وكان أصدر المصرف المركزي تعميماً لكافة المصارف العاملة في سوريا الأسبوع الماضي، أكد فيه إلغاء كل التعاميم السابقة المتعلقة بقروض شراء السيارات وذلك بعد سبع سنوات من التوقف عن منح تلك القروض.

وأكد التعميم أيضاً، إلغاء التعاميم المتعلقة بالتريث بمنح أي قروض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة بالليرات السورية لأغراض تمويل المستوردات، وحظر كافة التسهيلات المباشرة وغير المباشرة بالليرات السورية مقابل تأمينات بالعملات الأجنبية.

وأصدر "مجلس النقد والتسليف" قراراً في نيسان من العام الماضي حدد بموجبه ضوابط لمنح التسهيلات الائتمانية بالليرات السورية، فمنع تمويل أي نشاط أو قبول ضمانات في المناطق غير الآمنة أو غير المستقرة مهما كان نوعها.

وسمح القرار حينها بتمويل الأنشطة الاستهلاكية بنسب لا تتجاوز 30 % للسكن أو القروض الاستهلاكية الشخصية، وألا تقل تسليفات النشاط الإنتاجي في نهاية كل عام ميلادي عن 50 % من إجمالي تسهيلات المصرف المباشرة المنتجة.

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