لقي نحو 25 شخصاً حتفهم، يوم الاثنين، واصيب العشرات بانفجار انتحاري مزدوج هز وسط العاصمة العراقية بغداد.

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وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان أن "الهجوم استهدف ساحة الطيران وهي منطقة تجارية بالعاصمة العراقية."

وأضافت الوزارة في بيانها أن "انتحاريين فجرا سترتيهما الناسفتين، ما أدى لمقتل 25 شخص واصابة 63 آخرين".

وقالت "السومرية نيوز" ان التفجيرين اديا لمقتل 26 شخصاً واصابة 95 آخرين.

ولم تعلن أي جهة حتى الان مسؤوليتها عن التفجير, ولكن غالبا ما يتبنى تنظيم "داعش" التفجيرات السابقة التي كانت تستهدف مناطق عراقية.

وشهدت عدة مناطق بالعراق لاسيما العاصمة بغداد, اعمال عنف وتفجيرات , لكن خفت وتيرتها في الفترة الاخيرة, مع تمكن القوات العراقية من بسط سيطرتها على المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم "داعش"، وخاصة المناطق المحيطة ببغداد.

وأعلن العراق الشهر الماضي النصر على تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي سيطر على قرابة ثلث أراضي البلاد قبل ثلاث سنوات، لكن المتشددين ما زالوا ينفذون هجمات وتفجيرات في أنحاء مختلفة من البلاد.

سيريانيوز