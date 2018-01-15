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مانشستر يونايتد يسحق ستوك سيتي بثلاثية ويقلص الفارق مع جاره السيتي المتصدر
اخبار الرياضة

نجح مانشستر يونايتد في تقليص الفارق مع المتصدّر مانشستر سيتي إلى 12 نقطة، بفوزه على ضيفه ستوك سيتي 3-0 الإثنين على ملعب "أولد ترافورد" في ختام الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


 

 

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وأحرز الإكوادوري أنتونيو فالنسيا هدف المباراة الأول في الدقيقة التاسعة، وأضاف الفرنسي أنتوني مارسيال الثاني في الدقيقة 38، قبل أن يختتم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل في الدقيقة 72.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 50 نقطة لينفرد بالمركز الثاني بفارق 3 نقاط أمام ليفربول وتشيلسي، أما ستوك سيتي فاستقر رصيده عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر.

وتعرض المتصدر مانشستر سيتي الى خسارته الاولى هذا الموسم بسقوطه 3-4 أمام ضيفه ليفربول الأحد.

سيريانيوز

2018-01-15 20:00:33
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