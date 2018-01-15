الألماني انطوني هاي مدرباً للمنتخب السوري الأول بكأس آسيا 2019 اخبار الرياضة شارك

أعلن اتحاد كرة القدم السوري عن توصله إلى اتفاق مع المدرب الألماني أنطوني هاي لتدريب المنتخب الوطني للرجال لمدة عام كامل .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ونقلت وكالة الانباء سانا عن رئيس الاتحاد صلاح رمضان إنه “تم التوصل إلى اتفاق مع المدرب الألماني هاي لتدريب المنتخب الأول الذي يتحضر لنهائيات آسيا 2019 في الإمارات العربية المتحدة حيث سيتم توقيع العقد خلال الفترة القادمة فور انتهاء بطولة أفريقيا للاعبين المحليين غير المحترفين المقامة في المغرب حيث يشرف هاي على تدريب منتخب رواندا.



وأضاف رمضان “يعد الألماني هاي من المدربين المتميزين حيث سبق أن درب منتخبات غانا وزامبيا وكينيا وهو على معرفة بمستوى منتخبنا حيث أبدى استعداده لتدريب المنتخب والوصول به الى درجة الجهوزية المطلوبة للمنافسة بقوة في الاستحقاق الاسيوي القادم .



وأشار رمضان الى أن “قيمة الراتب الذي سيتقاضاه المدرب هو 15 ألف دولار سيدفعها الاتحاد الآسيوي في حال رفض الاتحاد الدولي الدفع، بالإضافة لمنحه إقامة وسيارة خاصة به”.



وكان انطوني، صاحب 47 عاما، لاعب في خط الوسط مع العديد من الفرق الألمانية أبرزها فورتونا دوسلدورف وشالكه وتجربة احترافية قصيرة في إنكلترا وقبرص.



وعلى المستوى التدريبي، درب هاي ناديي المنستير التونسي والمريخ السوداني، والأخير قام بإقالته بسبب النتائج السيئة، كما درب عدداً من المنتخبات الافريقية المغمورة كليسوتو، غامبيا، ليبيريا، كينيا، وأخيراً رواندا، التي يتواجد معها حالياً في بطولة افريقيا للاعبين المحليين في المغرب. سيريانيوز 2018-01-15 19:44:58 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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