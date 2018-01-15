أعلنت وزارة الكهرباء، يوم الاثنين، عن انقطاع التيار الكهربائي في محافظة السويداء بسبب عطل فني على خط توتر عالي 230 ك.ف تشرين الكوم.

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وقالت الوزارة على صفحتها على صفحتها على الفيسبوك ان عطلا فنيا على خط توتر عالي 230 ك.ف تشرين الكوم مما ادى لانقطاع التيار الكهربائي عن محافظة السويداء".

واشارت الوزارة ان ورشات الكهرباء تقوم بأعمال الإصلاح وسيعود التيار الكهربائي للمحافظة خلال ساعات عند الانتهاء من اصلاح العطل".

وكانت الكهرباء انقطعت في 8 الجاري بسبب انهيار برج توتر عالي مغذي لمحافظة السويداء جراء اعتداء ارهابي.

وشهدت محافظة السويداء انقطاعاً في التيار الكهربائي في 20 تشرين الثاني الماضي، بسبب عطل طارئ على خط التوتر العالي المغذي للمحافظة.

وسبق لأعطال فنية أن أدت الى قطع التيار الكهربائي عن المناطق، حيث شهد يوم العاشر من شباط الماضي انقطاعاً في التيار الكهربائي من جميع المحافظات السورية استمر لعدة ساعات، قبل أن يبدأ بالعودة تدريجياً.

وتحسن واقع الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام منذ بضعة أشهر، بعد أن عانت معظم المناطق من نظام تقنين خانق وصل معه إلى 5 ساعات قطع مقابل ساعة واحدة وصل في العاصمة وتجاوز ذلك في مناطق الريف.