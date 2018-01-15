ألقت السلطات اللبنانية، يوم الاثنين، القبض على سوريين في زغرتا، بتهمة دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقالت (الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانينة) ان" دورية من مخابرات الجيش اوقفت في زغرتا وقرى القضاء 16 سوريا لدخولهم البلاد خلسة، وحيازة بعضهم اسلحة صيد مختلفة".

وكانت الجهات المختصة اللبنانية ألقت القبض يوم الاحد على عشرات السوريين, بينهم اطفال, بتهم إرهابية ودخولهم لبنان خلسة, وذلك ضمن 3 حوادث منفصلة.

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, لكنه تراجع في الفترة الاخيرة الى اقل من مليون لاجئ، لاول مرة منذ 2014.

سيريانيوز