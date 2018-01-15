أعلنت السلطات الروسية, يوم الاثنين, عن إصابة 15 شخص جراء حادثة طعن وقعت في مدرسة بمدينة بيرم وسط البلاد.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية، عن الناطقة باسم وزارة الأمن الإقليمي التابعة لإقليم بيرم يلينا دوبينينا، قولها أن "رجلين مقنعين هاجما معلمة وتلاميذ، ما أدى إلى إصابة 15 شخصًا بطعنات سكين، منهم المعلمة و12 تلميذًا".

وأضاف المصدر أنه "تم القبض على الجناة، ويتم التعرف على هويتهما ودوافع قيامهما بالهجوم".

بدورها، أعلنت إدارة مكتب التحقيقات في بيرم، أن سبب الإصابات في المدرسة ناتج "عن شجار باستعمال السكاكين وقع بين تلميذين ".

وقالت الإدارة في بيان، "صباح الاثنين، في إحدى مدارس بيرم، وقع شجار بين تلميذين باستعمال السكاكين، وحاول التلاميذ والمعلمين إيقاف الشجار، ما أدى إلى إصابات".

وكانت حادثة مشابهة, وقعت في آب الماضي, حيث أصيب 8 أشخاص بجروح جراء قيام شخص مجهول بالاعتداء بسكين على المارة في شارع رئيسي بمدينة سورغوت شرق روسيا.

يشار الى أن مناطق مختلفة من روسيا شهدت مؤخرا تكرار وقوع حوادث عدة من طعن بآلات حادة , وإطلاق نار وحوادث سير مروعة ما أدى إلى وقوع ضحايا.