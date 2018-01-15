أصيب, يوم الاثنين, 72 شخص جراء انهيار سقف داخل مبنى "بورصة القيم المنقولة"، في العاصمة الإندونيسية، جاكرتا.

وذكرت قناة (ميترو) الإندونيسية، نقلا عن المتحدث باسم مديرية أمن جاكرتا ارغو يوانو، بأن "عدد الجرحى في المستشفيات ارتفع إلى 72 مصاب".

وأكدّ المتحدث عدم وجود أي قتلى في حادثة انهيار سقف المبنى, مشيراً إلى أنّ الجرحى يتداوون في أربعة مستشفيات في العاصمة, واصفاً جراح بعضهم بالخطيرة.

ونفى المتحدث عثورهم على أي مادة متفجرة، تسببت بانهيار السقف، مؤكدا على فتحهم تحقيقا حول الحادث.

وفي وقت سابق, ذكر المتحدث باسم البورصة ريهيزا أندهيكا، توقف أعمال البورصة لفترة زمنية قصيرة، لم يحددها, موضحا وجود موظفي البورصة خارج البناء في فترة الغداء، جنب حدوث كارثة.

وتقع بورصة اندونيسيا وسط جاكرتا، وتضم مكتبا للبنك الدولي في الطابق الـ 12، بحسب موقعها الالكتروني.

وتعرض المبنى في العام 2000 لاستهداف بتفجير بواسطة عبوة موضوعة في صندوقه سيارة، ما أسفر عن 15 قتيلاً والكثير من الجرحى.

سيريانيوز