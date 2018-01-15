قالت الإمارات العربية المتحدة, يوم الاثنين, أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى البحرين, في حين نفت دولة قطر ذلك.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات, عن الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات قولها في بيان, أن "مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنية إماراتية خلال رحلة اعتيادية إلى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة".

وأضافت الهيئة أن "الرحلة المذكورة هي رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية لجميع الموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا".

وأشارت الهيئة إلى أن "دولة الإمارات العربية المتحدة ترفض التهديد لسلامة حركة الطيران وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان أمن وسلامة حركة الطيران المدني".

في المقابل، نقلت قناة "الجزيرة" الفضائية عن مسؤول من الخارجية القطرية نفيه لهذه الاتهامات.

ويأتي اعتراض طائرة اماراتية من مقاتلات قطرية، بعد أشهر من احتجاز السلطات القطرية في ايلول الماضي, 3 قوارب بحرينية تضم على متنها 16 بحارا , ليرتفع بذلك عدد القوارب التي احتجزتها قطر إلى 15 قاربا بالإضافة إلى 20 بحارا .

ويأتي ذلك في وقت فيه تعيش قطر أسوأ أزمة دبلوماسية , بعدما قطعت الإمارات ومصر والبحرين والسعودية العلاقات مع الدوحة منذ شهر, حزيران الماضي, بعد اتهامها بدعم الإرهاب وإقامة علاقات وثيقة مع إيران.