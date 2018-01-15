بدأت ورشات مؤسسة الخطوط الحديدية التابعة لوزارة النقل, يوم الاثنين, تنفيذ مشروع مد سكة حديدية بطول 17 كيلومترا من محطة القدم بدمشق إلى مدينة المعارض الجديدة على طريق مطار دمشق الدولي.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن وزير النقل علي حمود قوله أن "السكة الحديدية ستكون بالخدمة قبل موعد الدورة الـ 60 من معرض دمشق الدولي المقررة في أيلول 2018 ".

وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس, حدد في تشرين الثاني الماضي, موعد انطلاق الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي و سيكون بين 6 ولغاية 15 من شهر أيلول في العام 2018.

ولفت الوزير حمود إلى أن الوزارة أنهت دراستها لإيصال القطار من دمشق "محطة القدم" وصولا إلى مدينة المعارض إضافة إلى المحطات التبادلية والخدمية لتخفيف الأعباء على المواطنين أثناء تنقلهم في هذا الاتجاه.

وأشار حمود إلى النجاح الذي حققته الدورة الـ 59 من معرض دمشق الدولي العام الماضي والذي تمثل بتوقيع مئات العقود التصديرية للخارج إضافة إلى الإقبال الكبير للمواطنين على حضور فعاليات المعرض ما يستدعي تخديم المعرض بأحدث وسائط النقل.

وكان وزير النقل علي حمود تحدث في أيلول الماضي عن أهمية إنشاء خط النقل السككي من دمشق إلى مطار دمشق الدولي مرورا بمدينة المعارض والذي يأتي ضمن مشروع نقل الضواحي لتخفيف الازدحام عن مدينة دمشق ونقل اكبر عدد ممكن من الركاب في أقل وقت ممكن وكذلك تسهيل نقل التجهيزات والمعدات للعارضين من الشركات وأصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية المحلية والدولية من جميع محافظات القطر والدول الأخرى.

وكان مجلس الوزراء اتخذ قراراً في 23 آب الماضي, بالاستثمار المستمر لمدينة المعارض نظرا للإمكانات الضخمة التي تمتلكها لجهة تنظيم المعارض العامة والمتخصصة أو على مستوى تنظيم الفعاليات الترفيهية والثقافية والسياحية التي يمكن أن يرتادها المواطنون على مدار العام.

يشار إلى أن معرض دمشق الدولي عاد إلى الساحة العام الماضي، بعد انقطاع دام 5 سنوات نتيجة الأوضاع الأمنية في سوريا.