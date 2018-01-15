رفع المصرف التجاري السوري، يوم الاثنين، عمولاته على استيفاء رسوم منح جواز السفر العادي والمستعجل.

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وقال المصرف في بيان، انه تم رفع عمولة استيفاء رسوم منح جواز السفر المستعجل الى 30800 ليرة، بعد أن كان 30 ألف ليرة، وكذلك رفع رسوم ما يتم تقاضيه على منح جواز السفر العادي الى 12700 ليرة سورية، بعد أن كان 12100 ليرة.

وكانت إدارة الهجرة والجوازات وقعت مع المصرف التجاري السوري في 2013 اتفاقا لاستيفاء قيمة رسوم جواز أو وثيقة السفر، بعد أن كانت المبالغ تسدد في مبنى الإدارة نفسها، إلا أن ذلك توقف لفترة بقرار من وزير المالية، قبل أن يعود المصرف لاستيفاء الرسوم عام 2015.

ومن جهة ثانية، حدد التجاري آلية استيفاء رسوم بطاقة الإقامة بأنواعها المختلفة (خاصة، عمل، مؤقتة، عادية)، إذ بلغ رسم الإقامة المؤقتة 18800 ليرة، والإقامة الخاصة 55300 ليرة، ورسم إقامة عمل الفنانين 91800 ليرة، ورسم الإقامة العادية 37600 ليرة.

وبلغ عدد جوازات السفر التي منحتها ادارة الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية، حتى أيلول 2017، 360 الف جواز سفر، بإيرادات تجاوزت 41 مليون دولار.

سيريانيوز