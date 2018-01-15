أعلنت فصائل معارضة مسلحة في القنيطرة، مساء الأحد، رفضها الدخول في هدنة أو اتفاق مصالحة مع الجيش النظامي.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقالت الفصائل المنضوية ضمن "غرفة عمليات القنيطرة" في بيان ، إنها "ترفض المصالحة المناطقية والضيّقة أو الهدن لقرى المحافظة"، وترفض فتح أي معبر مع النظام باتجاه "المناطق المحررة".

وأضافت الفصائل في بيانها، أنها "سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه عقد أي مصالحة مع النظام أو تمرير مشاريعه".

ووقّع على البيان 11 فصيلا يشكّلون "غرفة عمليات القنيطرة" أبرزهم "حركة أحرار الشام، هيئة تحرير الشام، جيش الإسلام، فرقة أسود الجولان، ألوية شهداء القنيطرة، ألوية الفرقان، تحالف الجنوب، الجبهة الوطنية لتحرير سوريا".

وشهدت منطقة مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي اواخر كانون الأول الماضي، اتفاق بين النظامي وفصائل معارضة، تم بموجبها خروج مسلحي المعارضة الى ادلب ودرعا، وانتهت باعادة الحكومة السورية فرض سيطرتها على المنطقة، حيث قام محافظ ريف دمشق علاء منير ابراهيم قبل يومين بزيارة القرية.

سيريانيوز