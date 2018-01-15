الذهب يعاود الصعود والغرام يسجل 17300 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

سجل سعر الذهب، يوم الاثنين، ارتفاعاً بلغ معه غرام الـ21 قيراط 17300 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ 17300 ليرة للمبيع، وبـ17200 ليرة للشراء. بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ 14830 ليرة للمبيع، و بـ14730 ليرة للشراء. وذكرت الجمعية ان سعر الاونصة عالمياً بلغ 1343 دولار. وكان سعر الذهب يوم السبت بلغ 17100 ليرة لغرام ال21 قيراط. سيريانيوز

2018-01-15 07:55:05 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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