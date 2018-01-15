إصابة شخص اثر سقوط 5 قذائف هاون على الدويلعة بدمشق الاخبار المحلية شارك

أصيب شخص، يوم الاثنين، مع تجدد استهداف مدينة دمشق بقذائف الهاون.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وقالت مصادر موالية نقلا عن مصدر في شرطة محافظة دمشق، ان شخصاً اصيب في منطقة الدويلعة جراء سقوط قذائف هاون. وتابعت المصادر انه تم رصد سقوط 5 قذائف في المنطقة ادت لاضرار مادية بالمكان. وكانت قذائف هاون سقطت, يوم الاحد, على مناطق باب توما والقصاع والدويلعة بمدينة دمشق. وتتعرض عدة مناطق بدمشق وريفها لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي و تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في حرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق . سيريانيوز

2018-01-15 09:22:03 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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