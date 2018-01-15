شهدت عدة محافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، هطولات مطرية متفرقة كان أغزرها 66 مم في بوقا بمحافظة اللاذقية، كما تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وبينت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، يوم الاثنين، ان كميات الامطار الهاطلة سجلت في ريف دمشق بالحرمون 20 مم والزبداني 4 مم وعسال الورد 5ر0 مم.

ووصلت كميات الهطول بالقنيطرة إلى 20 مم وحضر 29 مم أما في محافظة حمص فوصلت في الناصرة إلى 22 مم ومرمريتا 19 مم وشين والعريضة 10 مم وقلعة الحصن 20 مم وتلكلخ 6 مم ومدينة حمص 3ر2 مم والمخرم 5 مم.

وفي محافظة درعا بلغت في تل شهاب 5 مم وإزرع 3 مم ومدينة درعا 5ر1 مم.

وفي محافظة السويداء سجلت كميات الهطول في عين العرب 14 مم والسويداء 4 مم وصلخد 8 مم.

وفي محافظة حماة بلغت 32 مم في الرصافة وفي وادي العيون 17 مم وفي عين حلاقيم 22 مم ومصياف 30 مم وربعو 15 مم والحميري 12مم وحر بنفسه 5ر17 مم ومحردة 5ر21 مم ومدينة حماة 2ر15 مم وكفر زيتا 11 مم وصوران 6ر9 مم والسلمية 5ر7 مم والصبورة 3ر4 مم وعقيربات 4 مم وفي شطحة بالغاب 41 مم وعين الكروم 15 مم والكريم 5ر14 مم وأفاميا 13 مم والسقيلبية 16 مم.

وفي محافظة حلب بلغت كميات الهطول في عفرين واعزاز 2 مم.

وفي محافظة طرطوس وصلت كميات هطول الأمطار في المدينة إلى 5ر6 مم والقدموس الى 56 مم والشيخ بدر 5ر16 مم والدريكيش 24 مم ومشتى الحلو 0ر17 مم وحمام واصل 26 مم وبانياس 52 مم والصفصافة 36 مم وصافيتا 5ر3 مم.

فيما سجلت كميات الهطول في مدينة اللاذقية 9ر61 مم وكسب 21 مم وفي المزيرعة 37 مم والحفة 13 مم والقطيلبية 47 مم ووادى قنديل 20 مم وبوقا 66 مم ومطار الباسل 16 مم والبهلولية 29 مم والقرداحة 2ر23 مم.

وتوقعت الارصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

و يكون الجو متقلبا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وتكون الفرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما عن يوم الثلاثاء، توقعت الأرصاد ان تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها في معظم المناطق ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية والساحلية والجزيرة.

ودرجات الحرارة المتوقعة لأيام…