أعلن وفد المعارضة السورية المسلحة، يوم الأحد، رفضه المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي أواخر الشهر الجاري.

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ونقلت وكالة (نوفوستي) عن أحد أعضاء الوفد فاتح حسون قوله ان "رفض الوفد المشاركة في سوتشي لا يعني رفض الوفد العملية التفاوضية، وإنما يؤكد سعيها للحوار ضمن أطر قرارات الأمم المتحدة وبيان جنيف"، معربا عن رفض المعارضة ما سمّاه "حوار النظام مع نفسه" في سوتشي.

وكانت هيئة التفاوض السورية المعارضة ونحو 40 جماعة معارضة بينها فصائل مسلحة، اعلنت في كانون الأول الماضي عن مقاطعة مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، معتبرة إياه "محاولة للابتعاد عن مسار جنيف في التسوية السورية".

ويأتي إعلان وفد الفصائل المسلحة رفضه المشاركة في سوتشي، رغم ان رئيس الوفد التفاوضي للمعارضة نصر الحريري قال يوم الأربعاء، ان المعارضة لا تستبعد تماماً المشاركة في مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري.

ومن المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني الجاري بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

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