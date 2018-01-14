بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، يوم الأحد، بمحاكمة 11 سوريا بتهمة تأييد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) الإرهابي.

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وقالت جريدة "الرياض" السعودية، ان لائحة التهم تشمل انتهاج المنهج التكفيري، وتأييد تنظيم "داعش" الإرهابي واستغلال الأراضي السعودية لنشاطهم، وتمجيد ما يقوم به "داعش" من أعمال قتالية في سوريا، والتحريض على الانضمام إلى التنظيم، والقتال في سوريا إلى جانب مسلحي "داعش"، فضلا عن تهم أخرى متعلقة بالمساس بالنظام العام في السعودية.

وذكرت الجريدة أن معظم المتهمين يعملون سائقي معدات ثقيلة في السعودية.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، عقدت في ايار الماضي جلسة لنظر دعوى ضد مقيم سوري أيد "داعش"، وهدد بتفجير السفارة الألمانية بالرياض، حيث طالب المدعي العام بتطبيق الحد الأعلى من العقوبة بحق المتهم وإبعاده من البلاد.

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