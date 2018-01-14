اعلن رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف، يوم الاحد، أن روسيا سترد بشكل مناسب على تشكيل تحالف واشنطن مجموعة مسلحة جديدة في سوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية عن شامانوف قوله إن "تشكيل الولايات المتحدة قوة جديدة في سوريا يعارض مصالح روسيا التي ستتخذ إجراءات الرد المناسب على ذلك".

وأضاف شامانوف ان "ممارسات الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي تتعارض بشكل مباشر مع المصالح الروسية في سوريا وسنتخذ بالتعاون مع شركائنا الإجراءات ذات الشأن لإرساء الاستقرار في سوريا".

ويأتي هذا التصريح، رداً على إعلان التحالف الدولي، إنه يعمل مع فصائل سورية حليفة له، لتشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألف مقاتل، على أن تعمل تلك القوة بشكل اساسي تحت قيادة "قوات سوريا الديمقراطية".

وأكدت واشنطن خلال الفترة الأخيرة أنها ستبقي عملياتها العسكرية في سوريا لحين القضاء الكامل على "داعش" والبدء بالتسوية السياسية للازمة فيها, رغم الاعلان بانه تم طرد "داعش" من سوريا والعراق، بشكل كلي تقريبا،

و بدأ التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة, تدخله العسكري في سوريا ضد "داعش" منذ عام 2014، حيث استهدف بشكل شبه يومي مواقع التنظيم , في عدة مناطق لاسيما في الرقة ودير الزور، الأمر الذي تعتبره السلطات السورية انتهاكا لسيادتها.

وتدعم كل من روسيا وأمريكا أطرافاً مختلفة في النزاع السوري، فبينما تقدم موسكو الدعم للنظام والجيش النظامي، تدعم واشنطن فصائل معارضة مسلحة، وسط اتهام روسي لأمريكا بدعم وتسهيل عمل مجموعات إرهابية مثل "داعش".

سيريانيوز