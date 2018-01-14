ألحق ليفربول الهزيمة الأولى بالمتصدّر مانشستر سيتي هذا الموسم، بتغلّبه عليه 4-3 الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الانكليزي الممتاز.

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ونجح الريدز في إنهاء المباراة لمصلحتهم بعد 90 دقائق حافلة في الإثارة والتشويق، وبذلك أصبح رصيدهم 47 نقطة في المركز الثالث، في حين تجمد رصيد سيتي عند النقطة 62 لكنه بقي مرتاحاً في الصدارة.



وحقق يورغن كلوب خامس انتصار على منافسه الإسباني بيب غوارديولا في تاريخ المواجهات بينهما وبذلك أصبح الألماني أكثر مدرب يفوز على مدرب مان سيتي.



سجل لليفربول أليكس أوكسلايد تشامبرلين 9، البرازيلي فيرمينو 59، السنغالي ساديو ماني 61، والمصري محمد صلاح 68، في حين سجل أهداف سيتي الألماني ليروي ساني 41، البرتغالي برناردو سيلفا 84، و الألماني إيكاي غوندغان 90+1.