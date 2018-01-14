واصلت فصائل المعارضة المسلحة، يوم الأحد، تقدمها في ريف ادلب على حساب الجيش النظامي، في وقت حقق فيه الأخير تقدماً ملحوظاً في ريف حلب, تزامناً مع استمرار استهداف بلدات ريف دمشق.

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وقالت مصادر المعارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ان فصائل المعارضة سيطرت مساء، على قرية شم الهوا بريف إدلب الجنوبي الشرقي، بعد معارك عنيفة مع قوات النظامي.

وكانت معارك دارت خلال ساعات اليوم الأحد، بين الجيش النظامي وفصائل مسلحة في ريفي ادلب وحماه، اسفرت عن السيطرة على قرى أم الخلاخيل والجدعان والويبدة واسطبلات ورسم الورد و الحيصة والزفر الكبير والزفر الصغير وسروج بريف إدلب الجنوبي, بعد معارك مع النظامي.

كما تحدثت المصادر عن سيطرة الفصائل على بلدة عطشان ومزارع الحسيان بريف حماه الشرقي, بعد معارك مع الجيش النظامي.

من جهتها, اشارت مصادر مؤيدة الى ان الجيش وحلفاؤه صدوا هجوما عنيفاً لـــ "جبهة النصرة والحزب التركستاني" والفصائل المتحالفة معهما على نقاطهم في محوري "المشيرفة _عطشان" و"اسطبلات _ربيعة" في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وسط قصف استهدف تحركات المسلحين ونقاط انتشارهم في المنطقة.

واردفت المصادر ان سلاح الجو الحربي استهدف مواقع المسلحين في معرة النعمان بريف ادلب بعدة ضربات جوية .

وتشهد عدة مناطق بريف ادلب منذ الأيام الماضية تصعيد في عمليات القصف, مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى, وسط حركة نزوح من الأهالي هربا من العمليات العسكرية.

وتشن القوات النظامية هجوما عسكريا متزامنا من ثلاثة محاور في ريف حماة الشرقي وإدلب الجنوبي وحلب الجنوبي، بغية التوغّل في ريف إدلب للوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري الاستراتيجي.

وعلى النقيض، كانت معارك ريف حلب تتواصل لصالح الجيش النظامي الذي تمكن من السيطرة بالتعاون مع حلفائه، على جبل المدور ووادي الصنوع وقرى النعمانية وبويضة صغيرة ومشرفة البويضتين وبويضة كبيرة والواجد شمال شرق طريق تل الضمان/جبل الاربعين بالريف الجنوبي.

واعلن الإعلام الحربي ان الجيش النظامي والحلفاء سيطروا على غالبية ريف حلب الجنوبي الشرقي ..

وتضمنت القرى برج سبنة - سويحة - الاسماعيلية - مزرعة المنبطح - مربعة السلوم - جب غليص - جب الخفي - رسم عبده بيشة - بيشة - مربعة كبيرة - ربيعة - الباكات - الزيدية- مقتل الزيدي - الصطبلات - رسم البساس - جب التينة - رسم الكركور - مدائن كبير - مشيرفة أرجل - تليل الصياح - الزانة - رسم فتاح - المدينة -السميرية - مغيرات الشبلي - بصيلة - الحاجب - رسم شوكان - سويان - كفر حوت -المدرسة -الطيبة، برج غزاوي - جديدة - سرج فارع - حج منصور- خربة المعيجر- القنيطرات-سرجة غربية - تليل الصياح-رجم عميرات - المرحمية - مشرفة الهلالات "شمال شرق طريق "خناصر - تل الضمان - جبل الاربعين" في ريف حلب الجنوبي.

وكان الجيش النظامي سيطر يوم السبت على الطريق الواصل بين خناصر- تل الضمان - جبل الاربعين في ريف حلب الجنوبي.

أما في ريف دمشق، فقالت مصادر المعارضة، ان قتلى وجرحى سقطوا جراء قصف طال بلدات حمورية ودوما وعربين وحرستا والنشابية واوتايا بالغوطة.

وأشارت المصادر إلى حدوث اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي وفصائل مسلحة على جبهة بلدة حزرما بالغوطة في محاولة من النظام اقتحام البلدة.

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان مدفعية الجيش قامت باستهداف التنظيمات المسلحة في بلدة حمورية واوتايا وحور حرستا ودوما, كما طال صواريخ مواقع ونقاط تابعة لتنظيم "جيش الإسلام " في محيط بلدة دوما.

وأضافت المصادر ان سلاح الجو الحربي استهداف النقاط الأمامية للمسلحين في بلدة النشابية .

ولفتت إلى حدوث معارك بين الجيش النظامي و "جيش الإسلام " على جبهة حزرما وسط تمهيد مكثف من سلاح الدبابات امام قوات الاقتحام.

وازدادت في الاونة الاخيرة حدة عمليات قصف الجيش النظامي على مناطق في الغوطة الشرقية بريف دمشق, والتي تعاني من الحصار منذ سنوات, وسط ظروف انسانية وصحية سيئة تعانيها المنطقة.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .