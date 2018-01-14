برشلونة يفك عقدة ملعب سوسييداد برباعية ويعزز موقعه بصدارة الليغا الإسبانية اخبار الرياضة شارك

نجح برشلونة المتصدر أخيراً من كسر عقدة ملعب أنويتا بعد تغلبه على مضيفه ريال سوسييداد 4-2 ضمن الجولة 19 من الليغا الإسبانية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وسجل لسوسييداد كل من ويليان في الدقيقة 11، وخوانمي في الدقيقة 34. بينما سجل لبرشلونة كل من باولينيو في الدقيقة 39، ولويس سواريز هدفين في الدقيقة 51، والدقيقة 71، وميسي في الدقيقة 85.



وبهذا الانتصار، عزز الفريق الكتالوني مركزه في الصدارة بـ 51 نقطة، على بعد 9 نقاط من الثاني أتلتيكو مدريد. بينما تجمد رصيد سوسييداد عند 23 نقطة في المركز 15.



ووجد برشلونة نفسه متأخر في النتيجة 0-2 بعد 34 دقيقة، بعد عرضية من أودريوزولا اقتنصها المهاجم ويليان برأسية في شباك تير شتيجن معلنًا عن الهدف الأول في الدقيقة 11، وإضاف الهدف الثاني، بعد تمريرة رائعة من شابي برييتو لخوانمي، الذي سدد كرة ارتطمت بسيرجي روبيرتو وغالطت تير شتيجن لتعانق الشباك 34.



وجاء رد برشلونة بعدها بخمس دقائق، مرر جوردي آلبا تمريرة مباغثة للويس سواريز المنطلق على الجهة اليسرى، الذي مرر عرضية إلى باولينيو فأسكنها البرازيلي الشباك، معلنًا عن عودة برشلونة إلى أجواء المباراة بهدف تقليص الفارق.



وفي الدقيقة 51 انطلق ميسي في الوسط ومرر الكرة لسواريز على الجانب الأيسر، فوضعها الأوروجواياني بمهارة منقطعة النظير في القائم الثاني معلنًا عن هدف التعادل.



وفي الدقيقة 71 قطع الكرة التي لعبها الحارس رولي في وسط الميدان، فوصلت قوية إلى سواريز المنطلق، الذي انفرد بالحارس وسدد الكرة على القائم الأول معلنًا عن الهدف الثالث.



وفي الدقيقة 85، أثمر إصرار ميسي الذي سدد ركلة حرة رائعة سكنت الشباك معلنة عن الهدف الرابع لفريقه، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف لهدفين صالح الفريق الكتالوني. سيريانيوز 2018-01-14 19:53:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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