خرج ديبورتيفو ألافيس من مراكز الهبوط، عقب فوزه الثمين 1 ـ 0 على ضيفه إشبيلية الاحد في الجولة الـ 19 للدوري الإسباني.

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وسجل مانو غارسيا (52) الهدف الوحيد للمباراة التي أكمل ألافيس دقائقها الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد روبن دوارتي بالبطاقة الصفراء الثانية. وكبد ألافيس إشبيلية خسارته الرابعة (مقابل تعادل سلبي مع ليفانتي) في آخر خمس مباريات من الدوري.



كما أنها الخسارة الثانية للنادي الأندلسي في عهد الإيطالي فيتشنزو مونتيلا، المدرب السابق لنادي ميلان، والذي بدأ الاشراف على النادي في نهاية كانون الأول الماضي بدلاً من الأرجنتيني إدواردو بيريزو.



وتوقف رصيد إشبيلية عند 29 نقطة وهو في المركز السادس حالياً، بينما تقدم ألافيس الى المركز السابع عشر مع 18 نقطة.