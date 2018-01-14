فشل بوروسيا مونشنغلادباخ في استغلال خسارة شالكه أمام لايبزيغ وصيف البطل، وسقط بهدف قاتل أمام مضيفه كولن 1-2 الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

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وكان مونشنغلادباخ يمني النفس بأن يبدأ العام الجديد من حيث أنهى الماضي (تغلب على هامبورغ 3-1)، والاستفادة من خسارة شالكه أمام لايبزيغ 1-3 ليدخل بقوة في الصراع على الوصافة، في ظل الفارق الكبير الذي يفصل الجميع عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب.



الا ان فريق المدرب ديتر هيكينغ الذي خسر أيضاً مباراته الأخيرة في 2017 أمام باير ليفركوزن (صفر-1) وودع مسابقة الكأس المحلية، وجد نفسه متخلفا أمام مضيفه كولن بهدف سجله الدنماركي فريديريك سورنسن في الدقيقة 34.



وانتظر مونشنغلادباخ حتى الدقيقة 69 ليدرك التعادل عبر البرازيلي رافايل، ثم فشل بعدها في الوصول مجددا الى الشباك.



وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف سايمون تيروده هدف الفوز لكولن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، محققا أفضل بداية له مع فريقه الجديد القديم (دافع عن ألوانه من 2009 حتى 2012 وعاد إليه هذا الشهر).



ومني مونشنغلادباخ بهزيمته السادسة وتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف خلف باير ليفركوزن الخامس وبوروسيا دورتموند الرابع الذي يأمل الافادة من سقوط شالكه لانتزاع الوصافة بفارق الأهداف عن لايبزيغ، وذلك عندما يتواجه مع فولفسبورغ.