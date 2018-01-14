قلب بورنموث الطاولة على ضيفه أرسنال بعدما حول خسارته بهدف إلى فوز بهدفين الاحد على ملعب "فيتنس فيرست ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الانكليزي.

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وتجمد رصيد أرسنال عند 39 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد بورنموث إلى 24 نقطة، ليقفز من المركز السابع عشر إلى الثالث عشر.



وبهذا الفوز ثأر برونموث لخسارته ذهابا صفر-3 في المرحلة الرابعة، وحقق فوزه الأول على أرسنال منذ صعوده الى الدوري الممتاز في موسم 2015-2016، مقابل أربع هزائم وتعادل واحد. وكان بورنموث خسر أمام أرسنال في كأس الرابطة عام 1987.



وسجل هدفي بورنموث كالوم ويلسون (70) وجوردون آيبي (74)، بينما سجل الهدف الوحيد لفريق "المدفعجية" الاسباني هكتور بيليرين (52).



ونفذ أرسنال هجمة مرتدة تخللتها تمريرة طويلة من منتصف الملعب من أيوبي الى بيليرين الذي كسر مصيدة التسلل وواجه الحارس البوسني اسمير بيغوفيتش، وتمكن الأخير من التصدي للتسديدة القوية بيده اليمنى، الا انها تابعت طريقها الى الشباك.



وتأخر بورنموث في قطف ثمار ضغطه اللاحق، اذ تدخل تشيك مرارا لإبعاد الخطر عن مرماه، وحافظ على نظافة شباكه حتى الدقيقة 70، عندما تابع ويلسون عرضية أرسلها فرايزر أمام المرمى.



وكان لويلسون دور في فوز أصحاب الأرض، عندما تلقى كرة طويلة خلف الدفاع لم يحسن السيطرة عليها، فوصلت الى زميله آيبي الذي سددها بقوة في المرمى على يمين تشيك (74).