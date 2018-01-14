أعربت تركيا عن رفضها، يوم الأحد، لقرار التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تشكيل قوة حدودية في سوريا بالتعاون مع قوات سورية حليفة.

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ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين قوله، ان "تدريب الولايات المتحدة عناصر هذه القوة التي يشكل المقاتلون الأكراد نواتها الرئيسية، يعد خطوة مقلقة ومرفوضة".

وأضاف قالين أن "تركيا تحتفظ بحق التدخل ضد المنظمات الإرهابية في الوقت والمكان والشكل الذي تراه مناسبا".

ويأتي تصريح الرئاسة التركية، رداً على إعلان التحالف الدولي، إنه يعمل مع فصائل سورية حليفة له، لتشكيل قوة حدودية قوامها 30 ألف مقاتل، على أن تعمل تلك القوة بشكل اساسي تحت قيادة "قوات سوريا الديمقراطية".

ويتلقى الأكراد دعماً عسكرياً من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، الأمر الذي تنتقده تركيا التي تخشى من تهديد أمنها لصلات القوات الكردية السورية بـ"حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه انقرة إرهابي.

وتعارض تركيا الدعم الأمريكي للأكراد، وتنتقد سياسة واشنطن الداعمة لهم، الأمر الذي أدى لتوترات في العلاقة بين البلدين، حيث تعتبر أنقرة "قوات سوريا الديمقراطية" امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يصنف كتنظيم ارهابي في تركيا.

سيريانيوز