ألقت الجهات المختصة اللبنانية القبض على عشرات السوريين, بينهم اطفال, بتهم إرهابية ودخولهم لبنان خلسة, وذلك ضمن 3 حوادث منفصلة.

وأفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان الامن اللبناني أوقف 48 شخصا بينهم 10 أطفال، في خراج بلدة الصويري - البقاع الغربي، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

من جهة اخرى, اشار بلاغ للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي الى انه تم توقيف سوري مطلوب بجرائم عديدة في مجدل عنجر

وقد تبين ان السوري مطلوب للقضاء بموجب 13 خلاصة حكم ومذكرة توقيف بجرائم" الإنتماء الى منظمة ارهابية، ونقل أسلحة وذخائر، ومقاومة رجال السلطة، وخطف وتزوير، وإطلاق نار وتهريب أجانب", بحسب البلاغ.

وفي سياق متصل, ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام انه تم اعتقال السوري (أحمد ع.أ) في منطقة الحوش في صور، بجرم الإنتماء الى تنظيم "داعش".

وفي التحقيق اعترف بإنه كان منتسبا الى تنظيم داعش منذ العام 2012، ودخل خلسة الى الأراضي اللبنانية, كما تبين أنه يساكن سيدة لبنانية.

وسبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كالقتل والاغتصاب وتسهيل الدعارة و والسرقة وحيازة السلاح

ويعد لبنان من أكثر الدول استقبالا للاجئين السوريين، إذ تجاوزت أعدادهم أكثر من مليون، بحسب الأمم المتحدة, لكنه تراجع في الفترة الاخيرة الى اقل من مليون لاجئ، لاول مرة منذ 2014.