حافظ منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم على آماله بالتأهل بعد تعادله 0-0 مع نظيره الكوري الجنوبي الاحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في نهائيات آسيا المقامة في الصين.

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وشهد الشوط الأول أداء متكافئا من الفريقين مع افضلية نسبية لمنتخبنا الذي اضاع العديد من فرص التسجيل عبر محمد مرمور ومحمد رافت مهتدي بعدد من التسديدات وشكل التنظيم الدفاعي المتميز لمنتخبنا عائقا أمام هجمات المنتخب الكوري لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وفرض المنتخب الكوري سيطرته في الشوط الثاني في ظل تألق دفاعات منتخبنا وحارس المرمى خالد ابراهيم، فيما اهدر مهتدي فرصة التقدم بكرة جاورت القائم في الدقيقة 63، لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف.



وبقي منتخبنا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة خلف فيتنام الثالث برصيد 3 نقاط وتأتي استراليا في المركز الثاني بـ 3 نقاط أيضا مع تفوقها على فيتنام بفارق الأهداف بينما تصدر منتخب كوريا الجنوبية الترتيب بـ 4 نقاط .



وكان منتخبنا خسر أمام المنتخب الاسترالي في الجولة الأولى بهدف مقابل ثلاثة وسيلتقي مع نظيره الفيتنامي في الجولة الثالثة الأربعاء القادم في ختام الدور الأول.