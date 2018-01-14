كشفت الشّركة السّوريّة للاتّصالات، يوم الأحد، عن وصول السّفينة المتخصصة بصيانة الكبل البحري المغذّي لسوريا بخدمة الإنترنت، والذي تعطّل قبل نحو شهر.

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وبينت الشركة عبر صفحة وزارة الاتصالات الرسمية في "فيسبوك" انه سيتم إعادة ربط الكبل البحري المغذي لسوريا بخدمة الانترنت وإعادته للعمل مجدداً.

ونوّهت الشّركة الى إجراءات الإصلاح لا تستغرق أكثر من 48 ساعة تقريباً من تاريخ وصول السّفينة المتخصصة بإجراءات صيانة الكابلات البحريّة.

وكان العطل الحاصل بالكبل البحري تسبب خلال الفترة الماضية بضعف بخدمة الإنترنت، ما دفع الشركة الى اتخاذ إجراءات إضافيّة من قبلها لزيادة كمية التغذية للشّبكة السورية اذ أعلنت الشركة عن تعويض حوالي 70% من سعة الانترنت المفقودة بسبب العطل بأحد الكوابل البحرية.

وانخفضت جودة الانترنت نتيجة تعطل الكبل الضوئي البحري الذي يربط مدينتي طرطوس والاسكندرية في المياه الإقليمية المصرية .

وتعاني شبكة الانترنت في عموم البلاد، بطء شديد، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب ما ذكرته سابقا مؤسسة الاتصالات.

سيريانيوز