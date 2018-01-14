نشرة جديدة.. أسعار الخضار والفواكه بين الثبات والارتفاع والانخفاض الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم السبت, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث بعض الاسعار ثباتاً, باستثناء البطاطا والليمون والزهرة والملفوف والتي شهدت ارتفاع بالاسعار, مقابل انخفاض سعر الخيار والباذنجان, مقارنة بالنشرة السابقة. وعن اسعار الفواكه, سجلت الاسعار ثباتاً, باستثناء البرتقال الذي شهد انخفاضا بالسعر, مقارنة بالنشرة السابقة. سيريانيوز

2018-01-14 07:56:51 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق