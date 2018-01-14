عاد التيار الكهربائي إلى احياء في مدينة حلب صباح الاحد, بعد إصلاح العطل الفني الذي تعرضت له خطوط النقل في المنطقة الواقعة بين الشيخ هلال واثريا بمحافظة حماة.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مدير شركة الكهرباء بحلب محمد صالح ان "انقطاع الكهرباء عن محافظة حلب عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس جاء نتيجة حدوث عطل فني في الشبكة بالموقع المذكور وعلى الفور توجهت ورشات الصيانة للمكان وتم إصلاح العطل وبدأت الكهرباء بالعودة تدريجيا لأحياء حلب".

وتم البدء منذ ايام بتشغيل محطة تحويل كهرباء بستان القصر لتغذية الأحياء الشرقية في حلب بالطاقة الكهربائية.

وكان وزير الكهرباء اعلن في تشرين الثاني الماضي عام 2017 عن عودة التيار الكهربائي الى مدينة حلب بعد انقطاع دام 4 سنوات، موضحاً ان عملية تغذية الكهرباء لمحافظة حلب تمت عن طريق الخط البديل حماة – السلمية حلب.

وانقطعت الكهرباء عن المدينة، بعد خروج المحطة الحرارية المغذية عن الخدمة، في 7 تشرين الثاني 2013، وهي على بعد 25 كيلومترًا من المدينة على طريق حلب- الرقة.

وكان سكان حلب يعتمدون على حلولٍ “قسرية” منها اللجوء إلى شراء “أمبيرات” من مولدات كبيرة يملكها التجار، ويبلغ سعر الأمبير الواحد حاليًا نحو 2500 ليرة، وتستهلك العائلة الواحدة ما لا يقل عن أمبير أو اثنين، تبعًا لرغبتها بتشغيل الأدوات الكهربائية في المنزل، كالثلاجة والغسالة وغيرها.

وتمكن الجيش النظامي من استعادة مدينة حلب، وأعلن في 22 كانون الاول الماضي، أن حلب مدينة خالية من السلاح والمسلحين بعد انتهاء عملية إجلاء مسلحي الأحياء الشرقية، بموجب اتفاق برعاية روسية تركية.