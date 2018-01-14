دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الأحد, إلى معاقبة المسؤولين عن مقتل عضو "هيئة التفاوض" عن "منصة القاهرة" منير درويش في حادث سير بدمشق, وذلك بعد اتهامات جهات معارضة للنظام السوري باغتياله .

وجاء في بيان صدر عن مكتب الدبلوماسي, نشرته وسائل إعلامية , ان "دي ميستورا يعبر عن صدمته وأسفه بشأن وفاة منير درويش في مستشفى في دمشق بعد تعرضه للدهس من قبل مجهول قرب منزله, كما يدعو المبعوث الخاص لتحديد أسماء المسؤولين عن الحادث ومعاقبتهم ".

وأضاف البيان أن "درويش كان يترأس المناقشات الفنية المشتركة مع الأمم المتحدة باسم منصة القاهرة في حزيران، وتموز عام 2017 حيث عرض مستوى رفيعا من البراغماتية ".

وكان المعارض السوري وعضو "هيئة التفاوض" عن "منصة القاهرة” منير درويش، لقي مصرعه منذ يومين, إثر حادث سير قرب منزله في العاصمة دمشق, بعد أن خضع لعملية جراحية في قدمه في مستشفى المواساة.

ونعى معارضون سوريون يوم السبت, منير درويش، الذي لقي حتفه اثر تعرضه لحادثة سير, وسط اتهامات للنظام السوري "بتصفيته بشكل متعمد"

ولم يعلّق النظام السوري حتى الآن على حادثة الوفاة .

وشارك درويش في المفاوضات الخاصة بالتسوية السياسية السورية, في الأشهر الماضية، وكان آخرها مفاوضات جنيف 8 و “مؤتمر الرياض2” .

ومنير درويش كاتب وروائي، وهو عضو "منصة القاهرة"، وأحد مكونات "هيئة التفاوض" التي شكلت في تشرين الثاني ، المنبثقة عن مؤتمر “الرياض 2".

سيريانيوز