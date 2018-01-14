تجدد سقوط القذائف على منطقتي القصاع والدويلعة بدمشق الاخبار المحلية شارك

سقطت قذائف هاون من جديد, يوم الاحد, على منطقتي القصاع والدويلعة بمدينة دمشق.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وذكرت مصادر مؤيدة, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قذيفة هاون سقطت على سطح بناء في محيط كنيسة الصليب بمنطقة القصاع في دمشق. وأشارت المصادر الى سقوط قذائف في منطقة الدويلعة بدمشق. ويأتي ذلك بعد سقوط قذائف ورصاص متفجر الجمعة الماضي على حي القيمرية وحي الأمين ومحيط الكنيسة المريمية في دمشق القديمة وضاحية الأسد بريفها, ماادى الى حدوث اصابات. وتتعرض عدة مناطق بدمشق وريفها لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي و تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في حرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق . سيريانيوز

2018-01-14 10:44:17 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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