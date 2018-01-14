استهدف الجيش التركي, لليوم الثاني على التوالي, مواقع للمقاتلين الأكراد في مدينة عفرين بريف محافظة حلب ..

صفحة جديدة 1

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت وكالة (الاناضول) ان "الوحدات التركية المتمركزة قرب الحدود السورية في ولاية هاتاي جنوبي البلاد، كثّفت قصفها المدفعي لمواقع تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في عفرين".

وبحسب الوكالة, فان القوات التركية أطلقت 40 قذيفة مدفعية باتجاه مناطق باصوفان وجنديريس وراجو ومسكنلي التابعة لمدينة عفرين.

واشارت الوكالة الى ان "القصف المدفعي التركي لعفرين، بدأ منذ ظهر أمس، وسُمعت أصوات الانفجارات من المناطق التركية المتاخمة للحدود السورية".

وقصفت القوات التركية, يوم السبت, مواقع خاضعة لسيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية في مدينة عفرين شمال غربي سوريا, تلا ذلك ارسال تركيا تعزيزات عسكرية اضافية الى ولاية هاتاي المحاذية لمحافظة ادلب

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعلن, يوم السبت, أن التوغل العسكري التركي في محافظة إدلب سيسحق قوات كردية مسلحة تسيطر على منطقة عفرين المجاورة.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق ان اعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.

وساندت تركيا فصائل المعارضة في حربها بشمال سوريا, منذ 24 آب العام 2016, في إطار عملية "درع الفرات", ضد المقاتلين الأكراد وتنظيم "داعش", استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات أهمها جرابلس والباب, وتم الإعلان عن انتهاء العملية في أواخر آذار 2017.