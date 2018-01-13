تشلسي يسقط بفخ التعادل على ملعبه أمام ليستر سيتي بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

خرج تشيلسي على أرضه وبين جماهيره بتعادل مخيب مع ضيفه ليستر سيتي 0-0 يوم السبت في المرحلة 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وهو التعادل السلبي الثالث على التوالي لتشيلسي بعد نتيجة مماثلة ضد أرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة الأربعاء الماضي، وسقوطه في فخ التعادل مع نوريتش سيتي 0-0 في مسابقة كأس إنكلترا في مباراة ستعاد على ملعبه، وهو ما يحصل له للمرة الأولى في تاريخه.



كما أنه التعادل الرابع على التوالي للفريق اللندني في مختلف المسابقات بعد تعادله أيضاً مع أرسنال 2-2 في الدوري (الجولة الماضية).



وكان ليستر سيتي الطرف الأفضل وسنحت له فرص بالجملة لا سيما في الشوط الأول بقيادة صانع ألعابه الجزائري رياض محرز الذي تلاعب بدفاع تشيلسي كما يشاء وموّن زملاءه بالعديد من الكرات المتقنة لم يحسنوا استغلالها.



واستمرت أفضلية ليستر في الشوط الثاني حتى طرد مدافعه بن شلويل لحصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 68 ليكمل الدقائق الـ22 الأخيرة بعشرة لاعبين.



لكن على الرغم من ذلك، لم ينجح تشيلسي في استغلال هذا الموقف على الرغم من أن مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي لعب أكثر من ورقة هجومية في الدقائق الأخيرة ليحسم النتيجة من دون طائل.



البلوز صار رصيدهم 47 نقطة في المركز الثالث، أما ليستر فـ31 نقطة في المركز 8.



ودخل وست هام منطقة الأمان تماماً بفوزه الساحق خارج ملعبه على هادرسفيلد 4-1 وصار رصيد وست هام 25 نقطة في المركز 11، أما هادرسفيلد فتوقف عند النقطة 24 في المركز 13.



وحذا حذوه كريستال بالاس بفوزه على بيرنلي بهدف وبات يملك من النقاط 25 في المركز 12، أما بيرنلي فوقف عند النقطة 34 في المركز السابع.



وحقق وست بروميتش البيون أول فوز له بقيادة مدربه ألآن بارديو إثر تغلبه على برايتون بهدفين سجلهما مدافعاه جوني إيفانز (4) وكريغ داوسون (55).



وأصبح في جعبة وست بروميتش 19 نقطة في المركز 19 أيضاً، في حين توقف برايتون عند النقطة 23 في المركز 15.



وتعادل واتفورد مع ساوثمبتون 2-2. واتفورد في المركز العاشر (26 نقطة)، وساوثمبتون 16 برصيد 21 نقطة.



وتعادل أيضاً نيوكاسل مع سوانسي سيتي 1-1. سجل للأول الإسباني خوسيلو (68)، وللثاني الغاني جوردان ايوو (60).



نيوكاسل في المركز الرابع عشر (23 نقطة)، وسوانسي في المركز العشرين والأخير (17 نقطة). سيريانيوز 2018-01-13 17:16:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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