توتنهام يسحق إيفرتون برباعية ومهاجمه هاري كين يصبح الهداف التاريخي بـ 98 هدفاً اخبار الرياضة شارك

عمق توتنهام جراح ضيفه إيفرتون وأمطر شياكه برباعية نظيفة السبت في المرحلة 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وأصبح هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير الهداف التاريخي لناديه في الدوري المحلي برصيد 98 هدفاً بعدما سجل ثنائية من رباعية .



وعادل مهاجم إنكلترا المتألق، الذي رفع رصيده إلى 28 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، عدد أهداف تيدي شيرينغهام بعدما تابع تمريرة سون هيونغ-مين في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل الهدف الثالث بعد كرة من إيريك داير.



وكان سون لاعب الوسط سجل الهدف الأول، بعدما هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري، في الدقيقة 26 بعد كرة

عرضية من سيرج أورييه في الدقيقة 26.



وفي ظل معاناة دفاع إيفرتون أكمل إريكسن الرباعية مستغلاً تمريرة بكعب القدم من ديلي لي وسدد بقوة في مرمى الحارس جوردان بيكفورد في الدقيقة 81.



وأصبح رصيد توتنهام 44 نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن ليفربول رابع الترتيب بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز التاسع. سيريانيوز 2018-01-13 17:58:31 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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