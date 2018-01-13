مرسيليا يدك شباك رين بثلاثية نظيفة ويقترب من فرق المقدمة بالدوري الفرنسي اخبار الرياضة شارك

عاد مرسيليا بفوز عريض من ملعب منافسه رين بثلاثية نظيفة السبت في المرحلة العشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ورفع مرسيليا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف مؤقتاً عن موناكو الثاني الذي يلتقي مضيفه مونبلييه وليون الثالث الذي يلعب ضد أنجيه الأحد.



وثأر مرسيليا بالتالي لخسارته 1-3 أمام رين على ملعب فيلدروم ذهاباً، ولخروجه أمامه في ثمن نهائي كأس رابطة الأندية الفرنسية بركلات الترجيح.



وسنحت فرصة ذهبية أمام مرسيليا لافتتاح التسجيل عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء لكن حارس رين توماس كوبيك تصدى لمحاولة فلوريان توفان ببراعة (28). لكن توفان عوض بعض الشيء من خلال التمريرة التي جاء منها الهدف الافتتاحي لفالير جرمان في الدقيقة 35 مسجلاً هدفه الرابع هذا الموسم منذ انتقاله إلى فريقه قادماً من موناكو.



ثم نجح جرمان في صناعة الهدف الثاني لمورغان سانسون الذي أطلق مرة قوية على الطاير لتسكن الشباك في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



ونجح مرسيليا في إدارة المباراة كما يحلو له في الشوط الثاني وأضاف هدفاً بواسطة رأسية لتوفان (82) الذي كاد يسجل الهدف الرابع من كرة حاول رفعها من مسافة بعيدة أخطأت المرمى بقليل (90+1).



وكان رين خسر جهود مهاجمه التونسي وهبي خرزي قبيل نهاية الشوط الأول. سيريانيوز 2018-01-13 17:29:32 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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