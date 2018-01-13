أرسلت تركيا يوم السبت تعزيزات عسكرية إضافية لرفد قواتها المنتشرة على الحدود مع سوريا حيث تفيد الأنباء بأن التعزيزات وصلت إلى قضاء ريحانلي في ولاية هاتاي التي تقع على الحدود مع محافظة ادلب.

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وقالت وكالة "الأناضول" أن التعزيزات تضم 5 دبابات، مشيرة إلى أن إرسال التعزيزات التركية تم وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتتهم السلطات التركية الجيش النظامي بـ"شن الاعتداءات المتكررة على القرى الخاضعة لسيطرة المعارضة والواقعة قرب حدود ولاية هاتاي، ما يؤدي من حين لآخر إلى قصف مناطق تركية، ورّد تركيا بإطلاق النار على مواقع القوات السورية".

وتقع ولاية هاتاي على الحدود مع محافظة إدلب الكائنة شمال غربي سوريا، حيث أعلن فيها منطقة لوقف التصعيد في إطار اتفاقات أستانا بين تركيا وروسيا وإيران ضمن جهود التسوية في سوريا.

ونشرت تركيا عملا بهذه التوافقات، وحدات من قواتها في أراضي محافظة إدلب السورية لضمان ثبات اتفاق خفض التصعيد، ومنع وقوع الاشتباكات بين المعارضة المسلحة والجيش السوريين هناك.

الا ان تركيا اعتبرت تقدم الجيش النظامي في ريف ادلب بانه خرق لاتفاق التصعيد في ادلب.