أفادت مصادر إعلامية, يوم السبت, عن انفجار عبوتين ناسفتين بالقرب من كراجات البولمان في مدينة إدلب أسفر عن وقوع إصابات.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وسقط عدد من القتلى والجرحى, يوم الأربعاء, جراء انفجار دراجة نارية في حي القصور في إدلب استهدفت سيارة تابعة لـ "هيئة تحرير الشام".

كما تم في 7 الجاري تفجير سيارة مفخخة في شارع 30 في إدلب قرب تجمّع مقار وسكن لفصيل "أجناد القوقاز" المتحالف مع "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) سابقاً, ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتسيطر "هيئة تحرير الشام"، " جبهة النصرة" سابقاً، على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المسلحة الأخرى على مناطق محدودة فيها.

وتشهد محافظة إدلب بين الحين والآخر تفجيرات، كان آخرها قبل 9 أيام، حينما انفجرت سيارة مفخخة على بوابة سجن ادلب المركزي غرب المدينة، أسفرت عن سقوط 3 جرحى.