واصل النادي الملكي نزيف النقاط وفشل في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي في الليغا ومني بخسارته الثالثة على أرضه بعد سقوطه أمام ريال بيتيس وبرشلونة، والرابعة بعد خسارته أمام مضيفه جيرونا.

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وتجمد رصيد ريال مدريد عند 32 نقطة في المركز الرابع بفارق 16 نقطة خلف غريمه التقليدي ووصيفه برشلونة المتصدر الذي يملك فرصة توسيع الفارق الى 19 نقطة عندما يحل ضيفا على ريال سوسييداد الاحد.



ريال مدريد الذي يملك مباراة مؤجلة، كان الطرف الافضل طيلة المباراة وسنحت للاعبيه الكثير من الفرص الحقيقية للتسجيل بيد ان دفاع فياريال كان حاضراً بقوة خصوصاً حارس مرماه سيرخيو اسينخو الذي تألق بشكل لافت وتصدى للعديد من المحاولات.



النادي الملكي المتوج بخمسة ألقاب الموسم الماضي، سدد 28 مرة باتجاه مرمى فياريال وهي اعلى عدد لفريق في الليغا هذا الموسم (بينها 7 بين الخشبات الثلاث)، لكنه لم يوفق في هز الشباك.



وفي الدقيقة 87 استطاع الضيوف تحقيق المفاجاة وتسجيل هدف قاتل عن طريق بابلو فورنالس بعد أن تابع الكرة المرتدة من نافاس ليلعبها ساقطة بشكل ذكي داخل المرمى.