سقط عشرات القتلى والجرحى, يوم السبت, جراء تواصل حملة القصف على عدة مناطق بريف ادلب الجنوبي, وسط تواصل المعارك في مناطق بالمحافظة بين الجيش النظامي وفصائل معارضة.

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وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان قصفا جويا طال بلدات معصران وخان السبل وبلدة سرجة بجبل الزاوية ومدينة اريحا وكفربطيخ وبزابور وام جلال, مااسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

واشارت المصادر الى ان القصف طال أحد مراكز الدفاع المدني في مدينة أريحا, ماادى الى خروج المركز عن الخدمة.

وتزامنت عملية القصف مع حدوث معارك عنيفة بين الجيش النظامي وفصائل مسلحة في عدة مناطق بريف ادلب.

وبحسب مصادر معارضة, فان الفصائل المسلحة استعادت السيطرة على قرى المشيرفة و الدبشية وطلب شمال بلدة سنجار وتل خزنة بريف إدلب بعد معارك مع الجيش النظامي.

واوضحت المصادر ان اشتباكات عنيفة اندلعت بعد هجوم مباغت شنته هيئة "تحرير الشام" على شمالي وغربي مدينة سنجار، بهدف استعادة السيطرة على القرى التي تقدمت إليها القوات النظامية مؤخراً، تمكنت من استعادة السيطرة على قرى "طلب والدبشية، وربيعة وبرنان والخريبية وكفريا".

من جهتها, تحدثت مصادر مؤيدة ان غارات جوية طالت مواقع وتجمعات المسلحين في مدنية خان شيخون، وخان السبل في ريف ادلب, مااسفر عن وقوع اصابات في صفوف المسلحين

كما استهدفت غارات جوية, بحسب المصادر, مواقع المجموعات المسلحة في بلدة السكيك والتمانعة بريف ادلب.

ولفتت المصادر الى حدوث اشتباكات عنيفة بين الجيش النظامي والجماعات المسلحة على في محيط بلدة المشيرفة شمالية غرب سنجار بريف إدلب

وتشهد عدة مناطق بريف ادلب منذ الأيام الماضية تصعيد في عمليات القصف, مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى, وسط حركة نزوح من الأهالي هربا من العمليات العسكرية.

وتسيطر "هيئة تحرير الشام"، " جبهة النصرة" سابقاً، على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما يقتصر وجود الفصائل المسلحة الأخرى على مناطق محدودة فيها.

وتعد محافظة ادلب من ضمن المناطق المشمولة باتفاق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه في ايلول الماضي في أستانا.

وفي سياق متصل, ذكرت مصادر مؤيدة ان قصفا طال مواقع المسلحين في السطحيات وعيدون واللطامنة بريف حماه

وتمكن الجيش النظامي, وفقا للمصادر, من استعادة السيطرة على قرى الصفا وتليل الصفا وكفر كار وبنان وام جرن والزراعة وبرج الرمان وحفرة الحص وابو غتة وجب جاسم جنوب مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي, في اطار عملية عسكرية ضد "جبهة النصرة".

و يشهد ريف محافظة إدلب, خلال اليومين الماضيين, معارك عنيفة وعمليات كر وفر بين الجيش النظامي و فصائل معارضة مسلحة, بالتزامن مع تحقيق الجيش النظامي تقدما في ريف حلب الجنوبي و الشرقي و سيطرته على عدة قرى .

وتشن القوات النظامية هجوما عسكريا متزامنا من ثلاثة محاور في ريف حماة الشرقي وإدلب الجنوبي وحلب الجنوبي، بغية التوغّل في ريف إدلب للوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري الاستراتيجي.