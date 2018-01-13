أصيب 3 اطفال بجروح , يوم السبت, جراء انفجار لغم أرضي في الحارة الجنوبية الغربية من قرية جبا بريف القنيطرة.

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ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر طبي قوله انه "تم استقبال 3 أطفال أعمارهم بين الـ 12 والـ13 سنة أصيبوا بشظايا في جميع أنحاء الجسم جراء انفجار لغم ارضي بهم بينهم طفل إصابته خطيرة وجرى تقديم الاسعافات الأولية لهم في مشفى الشهيد ممدوح أباظة وتحويلهم إلى مشافي دمشق لاستكمال علاجهم”.

وبحسب الوكالة, فان الغم الارضي من مخلفات إرهابيي “جبهة النصرة”.

وتاتي الحادثة بعد يوم على إصابة طفل جراء استهداف بلدة خان أرنبة بالرصاص المتفجر .

وتعمد التنظيمات المسلحة كداعش والنصرة الى زرع الالغام الارضية والعبوات الناسفة قبيل انسحابها من المناطق والقرى التي يدخلها الجيش النظامي, ما يتسبب بوقوع ضحايا بين المواطنين جراء انفجارها.