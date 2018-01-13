اعلنت "الحكومة المؤقتة" المعارضة أن دول أوربية بدأت بأولى خطوات اﻹعتراف بالشهادات التعليمية الصادرة عنها, وذلك من خلال معادلتها على الشهادات ومنح حملتها حق الدراسة في جامعاتها.

وذكرت الحكومة المؤقتة, على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن "الحكومة الألمانية عدّلت عدداً من الشهادات الثانوية الصادرة من قبل "المؤقتة" لطلاب سوريين وبنفس المجموع الحاصلين عليه في الشهادة السورية".

وأضافت أنه "بذلك تنضم ألمانيا إلى مجموعة دول (فرنسا وهولندا والسويد والولايات المتحدة الأمريكية المتحدة وجمهورية التشيك إضافة إلى تركيا) التي اعترفت في وقت سابق بالشهادات وقدمت منحا دراسية لأصحابها".

وتعتبر تركيا من أولى الدول التي إعترفت بالشهادة الثانوية العامة في عام 2014 بعد الإعلان عن تشكيل "الحكومة المؤقتة".

من جهته, قال يحيى العبد الله مدير مكتب وزارة التربية في الحكومة المؤقتة انه "يتم الآن التواصل المباشر عبر ممثلي الائتلاف في أوروبا وباقي دول العالم لتحصيل الاعترافات الرسمية هناك".

بدوره, قال وزير التربية في الحكومة المؤقتة عماد برق ان "منظمة بريطانية راقبت الامتحانات وأجرت تقييماً لمعرفة مطابقتها للمعايير البريطانية وذلك تمهيدا لاعتماد الشهادات السورية الصادرة عن "المؤقتة" مستقبلا".

وتسيطر جماعات مقاتلة معارضة على عدة مناطق مختلفة في سوريا خارج سيطرة السلطات السورية، فيما تقوم مجالس إدارة محلية تابعة للمعارضة بتقديم الخدمات وتسيير المؤسسات الخدمية والتعليمية.

ويشار إلى أن الحكومة المؤقتة تمّ تسميتها في البداية بالحكومة السورية الانتقالية, واعتُبرت الحكومة البديلة في سوريا والتي تمّ تشكيلها عن طريق مجموعة من المعارضة والإئتلاف الوطني , لتسيير الأمور في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وتضم الحكومة المؤقتة عدد من الوزارات منها الصحة والتربية والتعليم كما أن وزير الدفاع يتم اختياره عن طريق "الجيش الحر ".

سيريانيوز