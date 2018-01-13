بايرن ميونخ يسحق ليفركوزن على ملعبه بثلاثية معززاً موقعه بصدارة الدوري الالماني اخبار الرياضة شارك

استهل بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب العام الجديد بفوز كبير على مضيفه باير ليفركوزن 3-1 الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا ورفع بايرن ميونيخ الساعي إلى لقب سادس توالياً، رصيده إلى 44 نقطة، مقابل 28 لباير ليفركوزن صاحب المركز الرابع.



على استاد "باي أرينا"، تبادل الفريقان الهجمات فكانت محاولة هناك وأخرى هناك إلى أن مالت الكفة لصالح الفريق البافاري الذي فرض سيطرة نسبية على المجريات، فأهدر له الفرنسي فرانك ريبيري (4) والتشيلي أرتورو فيدال (16 و17 و26) والكولومبي خاميس رودريغيز (25).



وأسفر ضغط بايرن على منطقة مضيفه هدفاً أول إثر ركنية نفذت على رأس فيدال وارتطمت بركبة بيندر لتعود إلى الإسباني خافي مارتينيز الذي أعادها بسهولة إلى الشباك (32).



وفي الشوط الثاني، سجل ريبيري هدفه الأول في 11 مباراة شارك فيها هذا الموسم بعد غياب في بدايته بداعي الاصابة، بعد أن هرب في الجهة اليسرى وأحدث اختراقاً وسدد من داخل المنطقة فارتطمت الكرة بمدافع وخدعت لينو (59) معززاً تقدم الضيوف.



وقلص كيفن فولاند الفارق بعد أن رواغ عدة مدافعين في المنطقة وأطلق كرة قوية استقرت على يمين الحارس زفن أولرايش (70).



وفوت خاميس رودريغيز فرصة لقتل المباراة بحسم نتيجتها إثر تمريرة من مولر (87)، وقال الكولومبي الكلمة الأخيرة بعد أن حصل على ركلة حرة عند خط المنطقة نفذها بنفسه ووضع الكرة في سقف الزاوية على يمين لينو مسجلاً هدفاً ثالثاً لبايرن ميونيخ (90). سيريانيوز 2018-01-13 13:26:21 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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