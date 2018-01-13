غرام الذهب يعاود الصعود و يصل إلى 17100 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

عاود سعر الذهب، يوم السبت، ارتفاعه , حيث سجل غرام الـ21 قيراط 17100 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للذهب وصياغة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط 17100 ليرة للمبيع، و 17000 ليرة للشراء. بينما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14657 ليرة للمبيع، و14557 ليرة للشراء. وكان سعر غرام الـ21 قيراط سجل انخفاضا يوم الخميس الماضي, حيث وصل الى 16700 ليرة للمبيع، و16600 ليرة للشراء. سيريانيوز

2018-01-13 09:37:03 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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